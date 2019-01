"Oudste vrouw ooit loog: ze was helemaal geen 122" 02 januari 2019

De Française die in alle geschiedenisboeken staat als 'de oudste vrouw ooit' - en naar eigen Vincent Van Gogh in levenden lijve ontmoette - heeft jarenlang gelogen. Dat zeggen Russische onderzoekers. Want de Jeanne Calment die in 1997 is overleden op de leeftijd van 122 jaar oud, blijkt helemaal niet Jeanne Calment te zijn. Het was haar dochter Yvonne die toen overleed, en zij was 'pas' 99 jaar oud. 60 jaar eerder had zij immers in het geheim de identiteit van haar moeder overgenomen. "Uit interviews, biografieën, foto's en documenten komen allemaal tegenstrijdigheden naar boven over haar leven", aldus Nikolay Zak van het Wiskundig Centrum in Moskou (MCCME). De gedaantewisseling zou een financiële oorzaak hebben. Jeanne liet een flinke erfenis na, maar daarop moest een enorme belasting worden betaald. Yvonne wilde die niet ophoesten en liet haar moeder daarom 'voortleven', stelt Zak.

