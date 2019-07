Exclusief voor abonnees "Oudste speler krijgt telkens aanvoerdersband" Zulj kapitein-voor-één-match? 29 juli 2019

Niet alleen speelde Peter Zulj (26) gisteren als controlerende middenvelder, ook werd hij door Kompany als aanvoerder aangeduid. Geen definitieve beslissing, zo liet de Oostenrijker blijken na afloop: "Vincent zal elke week een andere kapitein kiezen. Dat zal telkens de oudste speler zijn (op Kompany na dus, zo bleek, red.) en vandaag was ik dat. Volgende week zien we wel weer wie aanvoerder zal zijn." Pas aan het einde van de transferperiode zal duidelijk worden wie de nieuwe kapitein van paars-wit is. Dan zal de staf de definitieve beslissing nemen.

