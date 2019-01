"Ouders vegetarisch kookboek cadeau gedaan" Lander (17) 18 januari 2019

"Deelnemen aan deze optocht kan voor mij enkel als de motivatie voldoende groot is. En dat is voor Lander écht wel het geval", zegt Ann, de mama van Lander Vols uit het Gentse Mariakerke. "Onze zoon volgt al een hele tijd de klimaatdebatten, en ook in krantenartikels erover verdiept hij zich. Als het van hem afhing, gebruikten we hier thuis nóg minder de wagen. Zelf zal hij veel vlugger de fiets dan het openbaar vervoer nemen. En met de feestdagen deed hij ons een vegetarisch kookboek cadeau. Het lukt niet dagelijks, maar vanavond staat er een vegetarisch éénpansgerecht op tafel."

