Exclusief voor abonnees "Ouders schenken 37.000 euro voor huis" Citaat van de week 14 september 2019

Het zal lang niet alle ouders gegund zijn. En zeker niet alle kinderen gegeven. Maar achter dat getal van gemiddeld 37.000 euro, als schenking voor een huis, zit een mooi gebaar. Je kind vooruithelpen, een zetje in de goede richting, een duwtje in de rug. Liefde is moeilijk uit te drukken in cijfers, maar dit kan er één zijn.