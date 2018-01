(Oudere) Belg is muziekliefhebber 00u00 0

Belgen luisteren gemiddeld 17,2 uur per week naar muziek, of zo'n 2,5 uur per dag. Dit is meer dan het globale gemiddelde van 2 uur per dag, gemeten in de 13 grootste muziekmarkten. Muziek associëren we vaak met jongeren, maar uit dit onderzoek van de International Federation of the Phonographic Industry blijkt dat de leeftijdsgroep 55-64 jaar het meest tijd besteedt aan muziek beluisteren; meer dan 20 uur per week, gevolgd door de 45 tot 54-jarigen met meer dan 18 uur per week. Meer dan in andere landen ontdekken we muziek via de radio, maar premium streaming via betalende abonnementen van Apple music, Deezer of Spotify is aan een flinke opmars bezig. (IDV)