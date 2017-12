"Opwarming van de Aarde zou wel van pas komen" Trump over extreme kou in VS 00u00 0

Het noorden van de VS en Canada maken zich op voor een ijskoude jaarwisseling. Op sommige plekken wordt het daar -36 graden. Kouder dan op de Noordpool. "Misschien kunnen we wel wat van die goede oude opwarming van de Aarde gebruiken", tweette de Amerikaanse president Donald Trump. "Een domme misvatting van de manier waarop het klimaat van de Aarde werkt", noemt een klimaatwetenschapper de opmerkingen van Trump in 'The Guardian'. "Niemand heeft ooit gezegd dat de winter zou verdwijnen onder klimaatopwarming. Maar de winter is veel milder geworden en er zijn veel meer extreem warme dagen dan extreem koude. Klimaatopwarming wordt niet omgekeerd door een paar koude dagen." (SRB/DM)

