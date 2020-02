Exclusief voor abonnees "Optimistisch ondanks slecht resultaat" Het oordeel van MARC DEGRYSE 21 februari 2020

"Het resultaat van Gent is niet goed, maar de prestatie en het voetbalniveau waren dat eigenlijk wel. Op basis van het wedstrijdbeeld geloof ik veel meer in de kwalificatiekansen van AA Gent in de return dan in de kansen van Club Brugge. Gent voetbalde beter dan AS Roma, maar vergat de kers op de taart te zetten. Gent deed zichzelf tekort door niet één of twee van de vele kansen te verzilveren. Maar met dit voetbal kan AA Gent het thuis nog rechtzetten, als ze een perfecte wedstrijd spelen. Want AS Roma is duidelijk geen ploeg in hoogconjunctuur, maar in twijfelmodus."

