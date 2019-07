Exclusief voor abonnees "Opsluiting vrouw Kucam drama voor hun vier kinderen" 09 juli 2019

00u00 0

De echtgenote van politicus Melikan Kucam (N-VA) moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. Birsen Y. zou getuigen in het onderzoek naar de fraude met humanitaire visa hebben benaderd en gevraagd hun verklaringen aan te passen. Haar man Melikan Kucam wordt ervan verdacht tegen betaling Assyrische christenen uit oorlogsgebied aan humanitaire visa te hebben geholpen. Hij zit bijna zes maanden in de gevangenis. Advocaat Frédéric Thiebaut gaat in beroep tegen de verlengde opsluiting: "Ik zie niet in waarom ze nog langer in de cel zou moeten blijven. Voor haar vier kinderen is dit een drama, nu niet alleen hun vader, maar ook hun moeder achter de tralies zit." Door het beroep verschijnt de vrouw binnen de vijftien dagen voor de kamer voor inbeschuldigingstelling. (PLA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis