"Oppositie kan begrotingscijfers niet opeisen"

Het feit dat minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag nog steeds geen begrotingscijfers wil vrijgeven, zet kwaad bloed bij de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement. Zonder die gegevens zijn een debat en vertrouwensstemming onmogelijk, zeggen Groen, sp.a en PVDA. Maar parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) voert aan dat de partijen de cijfers niet kúnnen afdwingen. "Het debat gaat over 'de krachtlijnen van de begroting' en volgens de juridische dienst van het parlement kan uit die algemene formulering niet afgeleid worden dat het moet gaan om de concrete begrotingstabellen", laat ze weten. Van uitstel kan dus geen sprake zijn, klinkt het. Jambon zegt dat hij de cijfers uiterlijk maandagmiddag aan het parlement zal bezorgen, zodat er de dag nadien over gedebatteerd kan worden in een commissie.

