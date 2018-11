"Oppassen op strafcorners" BELGIË - CANADA Vandaag 12.30u 28 november 2018

00u00 0

De Red Lions openen straks dus WK tegen Canada, nummer elf op de wereldranglijst. De Canadese 'rendieren' (Red Caribou) zorgen soms voor verrassende prestaties tegen op papier sterkere landen - zo wonnen ze vorig jaar tijdens de World League met 3-2 van India - maar in problemen mogen de Lions in principe niet komen. "Canada zal zeer fel verdedigen en rekenen op de tegenaanval", aldus Arthur Van Doren. "We moeten vooral Canadese strafcorners vermijden, want die zijn gevaarlijk."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN