Exclusief voor abonnees "Opnieuw in wintermodus" Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) 30 maart 2020

00u00 0

De Ronde van Oost-Vlaanderen (369 km), een E3 BinckBank Tribute (170 km), zijn 'hartjestocht' voor de helden van de zorgverlening, diverse Morning Rides en MTB-ritjes... je zou haast denken dat Oliver Naesen (29) in lockdown-tijden de kilometers opstapelt. "Schijn bedriegt", weerlegt hij. "Globaal gezien zijn het er minder dan in een doorsnee trainingsweek tijdens een normaal seizoen. Dan kom ik gemiddeld boven de 700 kilometer uit. Nu zijn dat er maximaal 600." De intensiteit van Naesens trainingen verschilt dan weer níet zoveel met die van een competitierijk voorjaar. De Strava-waarden (totale arbeid, trainingsbelasting, vermogen, verbruikte calorieën) zijn vergelijkbaar. "Omdat ik anders, tussen de zware klassiekers van 200-250 kilometer door, ook maar gewoon hersteltrainingen inbouw of verkenningen doe." Hoeveel deze coronacrisis hem precies aan waarde doet inboeten, is volgens Naesen moeilijk in percentages te vatten. "Maar eigenlijk kan je stellen dat ik nu opnieuw in wintermodus zit. November, december. Maar dan met deftig weer."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis