"Opnieuw gezond maar conditie is groot vraagteken" KEUKELEIRE 05 april 2018

00u00 0

Jens Keukeleire is bijna opnieuw klaar voor de dienst. De virale infectie die de 29-jarige West-Vlaming eind maart opliep, is helemaal uit zijn lijf. De antibiotica hebben hun werk gedaan en vandaag moet blijken of Keukeleire aan de start van Parijs-Roubaix zal verschijnen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN