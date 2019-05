Exclusief voor abonnees "Ophouden? Dat kende je niet" De grootste 22 mei 2019

00u00 0

Een levende legende is te vroeg van ons heengegaan. Respect voor alles wat je in je leven gedaan hebt. Respect voor die ongelooflijke wilskracht. Respect voor je moed. Ophouden stond niet in je woordenschat. Nog een F1-icoon is van ons heengegaan, maar hij blijft wel in onze geschiedenisboeken als één van de grootsten, zo niet de grootste. Velen onder ons gaan je missen.

Laudafan uit Veurne

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis