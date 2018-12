"Opgelucht nu we het niet meer over zilver moeten hebben" Secretaris-generaal Serge Pilet 19 december 2018

00u00 0

Secretaris-generaal Serge Pilet kreeg gisteren de eer om samen met voorzitter Marc Coudron de Lions voor te stellen aan het koningspaar. "Op 1 december 2013 kwam ik in dienst van de hockeyfederatie", zegt Pilet. "Als CEO ben ik verantwoordelijk voor de nationale ploegen en moet ik ook hun successen in goede banen leiden. De prestatie van de Lions in India ? Er bestaan geen superlatieven om die te beschrijven. Een droom is werkelijkheid geworden."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN