#Operatietoekomst. Tien experts geven hun adviezen om ons land weer te laten werken Redactie

26 mei 2020

00u00 6 De Krant Stilstaan is achteruitgaan, en dat doet dit land al exact één jaar lang. Toen heeft de kiezer de kaarten zo geschud dat er blijkbaar enkel op papier nog een regering te vormen is. Want in de Wetstraat lukt niet meer wat - samen met bier en chocolade - ons belangrijkste handelsmerk is: compromissen sluiten. Stilstaan is achteruitgaan, en dat doet dit land al exact één jaar lang. Toen heeft de kiezer de kaarten zo geschud dat er blijkbaar enkel op papier nog een regering te vormen is. Want in de Wetstraat lukt niet meer wat - samen met bier en chocolade - ons belangrijkste handelsmerk is: compromissen sluiten. Tien experts geven hun adviezen om ons land weer te laten werken.



Een virale infectie heeft volledige sectoren lamgelegd en andere tot het uiterste van hun limieten gedreven. Zo zijn we in onze grootste maatschappelijke en economische crisis beland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zou een regelrechte schande zijn, mochten onze politieke leiders er de komende maanden nog altijd niet in slagen om hun handtekening te zetten onder een ambitieus akkoord waarmee we de verloren tijd inhalen.

Met de redacties van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws vonden we het onze plicht om op zijn minst een aantal punten naar voren te schuiven van wat in zo'n akkoord moét staan. Daarvoor deden we een beroep op de ervaring en inzichten van tien experts die neutraal, betrouwbaar en in hun vakdomein een absolute referentie zijn. We vroegen hen wat als eerste moet worden gerealiseerd én wat zeker anders moet - en we zijn van plan hen dat op belangrijke momenten in de toekomst opnieuw te vragen. Met #operatietoekomst geven deze tien experts een voorzet, die nu alleen nog maar moet worden binnengekopt. Door moedige politici, die visie en leiderschap durven te tonen.

Ja, we treuren om onze bijna 10.000 coronadoden. Ze zijn met te veel en we moesten te vroeg afscheid van hen nemen. Maar bij de pakken blijven zitten is geen optie. We willen de rug rechten, de mouwen oprollen en deze crisis gebruiken om te doen wat we al veel langer hadden moeten doen. Zo ver als het virus ons achteruit heeft gezet, zo groot kunnen de stappen zijn die we hierna vooruit zetten. Met z'n allen samen.

De hoofdredactie van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS