"Operatie Trebel was niet langer uit te stellen" 12 november 2018

"Mijn lichaam zei stop." En dus was de beslissing snel genomen: zoals geschreven laat Adrien Trebel (27) zich morgen in Duitsland opereren aan de buikspieren. "Dit is het beste voor mezelf - ik haal mijn niveau niet -, de club en de rest van mijn carrière."