"Openingsdoelpunt heeft ons bevrijd" Depoitre * 1 goal 16 augustus 2019

Laurent Depoitre (30) zat niet goed in de wedstrijd. Ongelukkige controles, vaak net niet. En toch maakte hij het openingsdoelpunt. "Op een belangrijk moment in de wedstrijd", besefte hij. "Het begin van de tweede helft was een moeilijk moment voor ons. Mijn treffer heeft ons bevrijder doen spelen."

