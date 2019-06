Exclusief voor abonnees "Open relatie leek ons eng: wat als we jaloers worden?" Sasha (28) 14 juni 2019

"Op intellectueel niveau vonden Michelle (27) en ik monogamie al niet kloppen. Daarnaast ervaar je ook de aantrekkingskracht van anderen. Tegelijkertijd vroegen we ons af hoe mensen dat deden in een open relatie. Het leek ons eng. Wat als we jaloers zouden worden? We hebben er toen veel over gepraat, maar nooit echt een stap durven te zetten. Op een gegeven moment ging ik met een vrouwelijke collega op reis voor het werk. Toen merkte ik dat het toch wel heel leuk was om langere tijd met een andere vrouw op te trekken en dat er ook chemie was. Ik vond dat heel vreemd, want dit voelde fijn en tegelijkertijd had ik een fijne relatie thuis. Het verwarde me: als ik van mijn vriendin hou, dan hoor ik dit niet te voelen, maar ik voel dit wél. Betekent dit dat ik niet van mijn vriendin hou? Ik wist totaal niet wat ik ermee aan moest. Moet ik het nu uitmaken? Nee, toch? Maar ik wil mezelf ook niet de rest van mijn leven het gevoel ontzeggen dat ik had voor mijn collega. Toen vertelde ik alles tegen Michelle, wat het gesprek op gang heeft gebracht. Van daaruit durfden we onze eerste kleine stapjes te zetten binnen polyamorie." (DB)

