"Opeenvolging matchen kan reden zijn" Odjidja 05 december 2019

De bekeruitschakeling in Charleroi was een serieuze dreun voor dit AA Gent, dat stond ook op het gezicht van kapitein Vadis Odjidja af te lezen. "We wilden er in de Beker opnieuw voor gaan dit jaar, dus zijn we uiteraard erg teleurgesteld. Dit was een wedstrijd waar weinig goed voetbal inzat, het was vooral een gevecht op het middenveld. We hebben Charleroi op de counter in bedwang kunnen houden, maar konden zelf ook niks creëren. Hoe dat kwam? Mocht ik dat weten, was dit niet gebeurd. De opeenvolging van wedstrijden kan een reden zijn." (SDG)