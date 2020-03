Exclusief voor abonnees "Op zoek naar koersritme in Kuurne" BENOOT 02 maart 2020

00u00 0

Tiesj Benoot was zaterdag en zondag in uitstekende doen, maar hij zou zich uiteindelijk niet met de overwinning in de Omloop of die van Kuurne-Brussel-Kuurne bemoeien. Benoot werd zaterdag min of meer vrijgesteld van dienst omdat zijn ploegmaat Søren Kragh Andersen voorin reed. Andersen werd derde, Benoot veertiende. Zondag reed hij vooral de achtervolging op Kasper Asgreen, in de hoop om zijn ploegmaat Cees Bol aan een sprintzege te helpen. Maar Asgreen bleef voorop en Bol werd 33ste.

Aanbieding loopt nog 03 dagen 17 uren 54 minuten 45 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode