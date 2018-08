"Op z'n Standards erop en erover" Emond 27 augustus 2018

Goaltjesdief Renaud Emond trok Standard in het verleden al vaker over de streep. Tegen STVV flikte de Luxemburger het weer, zijn 16de competitiegoal voor de Rouches in totaal. "Een belangrijke goal voor mezelf. Maar zeker ook voor het team", glunderde hij. "Vandaag lukte het niet op techniek. En dus moest het op karakter. Maar ook dat is één van onze kwaliteiten. Al moet ik toegeven dat die concentratie, de laatste pass en onze efficiëntie voorin een stuk beter moeten."

