Exclusief voor abonnees "Op welk resultaat ik hoop? 8-0" Bölöni 08 augustus 2019

00u00 0

Laszlo Bölöni (66) presenteerde zich in een bijzonder goed humeur op de Heizel. De Roemeense coach strooide kwistig met de grapjes. "Ik weet twee heel belangrijke dingen over Plzen. Ze hebben een heel goede ploeg, maar ook een heel lekker bier en dat tweede weet ik al lang. Als je in Roemenië wat anders wou drinken dan ons eigen wansmakelijke bier, dan kon je onder tafel voor het nodige geld bier uit Plzen kopen." Bölöni verwacht een vette kluif. "Ik wil onze tegenstanders van de voorbije twee duels niet op de kast jagen, maar als je naar Plzen kijkt, zie je dat die ploeg meer maturiteit heeft en rust uitstraalt. Als je van hen wil winnen, zal je met iets extra's op de proppen moeten komen. Het is een ander niveau, meer druk en motivatie dan bij ons. Op welk resultaat ik hoop? (cynisch) 8-0 zou voldoende moeten zijn, maar schrijf dat niet op, want onze tegenstanders lezen mee. (lacht)" Als Antwerp zich plaatst, weet het ook al welke teams de potentiële tegenstanders zijn: de winnaar van het duel tussen Mariupol uit Oekraïne en het Nederlandse AZ. "Of het realistisch is dat we de poulefase halen? Laat ons eerst onze Europese doop maar tot een goed einde brengen. Daarna kan ik die vraag beantwoorden." (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis