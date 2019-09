Exclusief voor abonnees "Op uitzondering van Sinnaeve is iedereen fit" 28 september 2019

Derde amateurklasse A

Svelta Melsele gaat zondag op bezoek bij SK Lochristi. "Dat team promoveerde via de interprovinciale eindronde", weet centrale verdediger Yannick Quintelier. "In hun twee vorige thuismatchen pakten ze zes op zes zonder tegendoelpunt, maar met het puntenloze Wolvertem Merchtem en Torhout kregen ze twee zwakkere tegenstrevers voorgeschoteld. Flankaanvaller Nathan Volckerick maakte in het tussenseizoen de overstap van Svelta naar Lochristi. Op de eerste speeldag stond hij in de basis, maar daarna ondervond de blessuregevoelige Volckerick last aan zijn knie en verdween hij uit beeld. Bij ons is, op uitzondering van de revaliderende Joeri Sinnaeve, iedereen fit. We hebben vertrouwen geput uit de derbywinst tegen Avanti Stekene en Melsele wil nu ook op verplaatsing eens iets rapen. Daarnaast was er ook goed nieuws over mijn schorsing als gevolg van de rode kaart in Ninove. In verzet werden twee speeldagen schorsing herleid tot één. Dat vind ik een logische beslissing." (VBGB)

