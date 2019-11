Exclusief voor abonnees "Op straat had Hans meer bekijks dan ik" 13 november 2019

00u00 0

Abdufatah Hamadi Saïd heet hij voluit. Inmiddels is hij 19 jaar, woont hij op zichzelf en heeft hij een vriendin. Goed geïntegreerd, noemt men dat dan. "Ik zit in mijn vijfde jaar Elektriciteit en hoewel Hans in mij een goede elektricien ziet, droom ik in eerste instantie van een carrière in de atletiek. Ik heb me net aangesloten bij een club. Voorheen was ik een voetballer, maar laten we wel wezen: de kans op succes is groter."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu