"Op school was ik een dom jongetje" Topantiquair Paul De Grande 11 februari 2019

00u00 0

In 'Stukken van Mensen' toont Paul De Grande - de licht excentrieke, 69-jarige antiquair - zich een sluwe onderhandelaar. En dat voor een jongetje dat op school niet meekon. "Ik had dyslexie, dus ik was een dom jongetje. Dat geloofde ik zelf ook."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN