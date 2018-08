"Op papier minder goed in vorm" JONATHAN 07 augustus 2018

Het is wennen voor Jonathan Borlée. Op papier is hij nog altijd de snelste Belg ooit op de 400m, met een nationaal record van 44.43 - maar wát had hij dit jaar moeite om onder het EK-minimum van 45.89 te duiken. Een barst in de elleboog maakte hem het leven niet makkelijker. Afwachten of hij in Berlijn de slechte herinnering aan het EK van 2016 kan uitwissen toen hij zijn slechtste tijd sinds 2007 liep en er in de reeksen al uitging. "Ik weet nog hoe moeilijk ik het toen had om mijn race in te delen. Dat bewijst dat het belangrijk is om veel competities te lopen voor een EK. Nu kon ik er door die blessure ook niet veel doen."

