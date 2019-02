"Op mijn levenspad zie ik geen politie meer" 19-jarige inbreker bekeert zich 22 februari 2019

00u00 0

Een 19-jarige man die op kerstdag 2017 een woninginbraak pleegde in het West-Vlaamse Gistel heeft naar eigen zeggen zijn leven gebeterd. Dat probeerde hij de Brugse strafrechter met een opvallende speech duidelijk te maken. "Ik was tijdens de feiten een domme jongen die zich liet omringen door domme vrienden. Nu is dat niet meer zo, want ik lees boeken en laat me enkel nog omringen door slimme mensen. Ik heb mijn pad in het leven gevonden en heb dat eens uitgetekend. En op dat pad ben ik geen enkele politieagent meer tegengekomen." Mogelijk zal zijn pleidooi hem helpen en krijgt hij de gunst van de werkstraf, in plaats van de gevorderde 10 maanden cel en een boete.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN