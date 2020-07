Exclusief voor abonnees "Op het matje na kritiek op het koningshuis" 15 juli 2020

00u00 0

In de vijfentwintig jaar die ze samen omriepen, maakten Saartje Vandendriessche en Geena Lisa Peeters veel mee. "Toen ik begon, waren de presentaties nog live. Ik herinner me hoe ik in slaap was gevallen in een zetel op de VRT, terwijl ik nog de afkondiging van de zaterdagavondfilm moest doen", vertelt Geena Lisa. "Ik was net op tijd terug, maar de slaapstriemen stonden nog op mijn gezicht." Saartje werd dan weer bij de bazen geroepen omdat ze iets kritisch had gezegd over het koningshuis. "Ik zei dat ze niet moesten werken ofzo. Dat mocht blijkbaar niet", lacht ze. Ook liep er een opvallende klachtenbrief voor haar binnen. "Daarin stond dat het niet hoorde dat de VRT anorexiapatiënten toeliet op het scherm. Man, toen was ik kwaad! Maar nu kan ik er wel om lachen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen