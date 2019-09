Exclusief voor abonnees "Op eerste editie was John Miles zijn gitaar vergeten" 35 jaar 'Night of the Proms' 24 september 2019

Al 35 jaar brengt 'Night of the Proms' een mix van populaire en klassieke muziek. En dat wordt dit jaar gevierd met 20 concerten in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland - goed voor in totaal 180.000 bezoekers. "35 jaar geleden waren we al blij dat we de eerste editie hadden overleefd", zegt stichter Jan Vereecke. Dat bleek geen evidentie, want hoofdartiest John Miles was zijn gitaar vergeten. "Van een onaangename verrassing gesproken", vertelt Vereecke. "Uiteindelijk hebben we de gitaar van een vriend van mij mogen gebruiken en de versterker van Toots Thielemans, die toen ook moest optreden. Van dergelijke verhalen zijn we de jaren nadien gespaard gebleven. Gelukkig!"

De eerste editie bestond slechts uit één concert in het Sportpaleis. "Als grote muziekliefhebber was het een droom om dat te organiseren. Maar het bleef afwachten of wij evenveel succes zouden kennen als de 'Last Night of the Proms' in Engeland. Wij voegden er immers pop aan toe." Uiteindelijk kwamen er 13.500 bezoekers op af, het jaar nadien meteen het dubbele, en de rest is geschiedenis.

'Night of the Proms' vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 november in het Sportpaleis. Tickets en info via teleticketservice.com