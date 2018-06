"Op een paard voelen patiënten zich weer groot" 14 juni 2018

Niet alleen Diana, maar ook tal van andere patiënten worden geholpen met een dier. Therapie met paarden, honden enzovoort wordt steeds populairder, zeggen zorgverleners. "Omdat ze zowel op mentaal als fysiek vlak iets kunnen bijdragen", zegt Laurens Van Hoof van Manege Dennenhof in Landegem, waar hippotherapie gegeven wordt. "Dieren geven liefde, brengen een enorme rust en kunnen mensen bijzonder goed inschatten. Dat geeft patiënten zelfvertrouwen. Mensen in een rolstoel, bijvoorbeeld: daar wordt automatisch op neergekeken - letterlijk. Zet hen op een paard en ze voelen zich ineens groot. Je gelooft niet wat voor boost dat kan geven." Paarden werken, meer dan andere dieren, ook op fysiek vlak therapeutisch. "Gespannen spieren worden ontspannen door de ritmische bewegingen tijdens het paardrijden. Mensen rijden zonder zadel, zodat ze rechtstreeks in contact zijn met het dier. Hun helende kracht is groot."

