"Op deze manier is top 10 mogelijk" Red Panthers 02 februari 2019

00u00 0

Onze hockeyvrouwen, dertiende op de wereldranglijst, zorgden gisteren voor een enorme opsteker door Nieuw-Zeeland (FIH 6) in eigen huis te verrassen (0-1). De Panthers begonnen enorm gretig aan de wedstrijd en nieuwkomer Alexia 't Serstevens kende pech toen haar schot tegen de binnenkant van de paal belandde. Alleen in het derde kwart was het voor de Panthers - met vijf Nieuw-Zeelandse strafcorners - alle hens aan dek. De manier waarop de speelsters van bondscoach Niels Thijssen de wedstrijd in het laatste kwart weer in handen namen, was zonder meer knap. Louise Versavel zorgde voor een gevaarlijk schot, Joanne Peeters kwam alleen voor de keeper en Jill Boon mocht zelfs een stroke nemen: de bal wou er maar niet in. Tot 1 minuut en 25 seconden voor het einde diezelfde Boon een schot van Alix Gerniers mooi in doel devieerde en de Panthers hun eerste Pro League-zege mochten vieren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN