"Op de juiste plek staan is ook een kwaliteit" Talisman Owusu 03 september 2018

Tegen Cercle scoorde William Owusu voor de tweede keer dit seizoen en daarmee nam hij toen 50 procent van de goals van Antwerp voor zijn rekening. Gisteren krikte hij die statistiek op naar 60 procent door in blessuretijd de 1-1 voorbij Didillon te knikken. Goed voor een gouden puntje. Hij droeg in zijn eentje zo al bij tot 7 van de 12 punten die Antwerp dit seizoen vergaarde. Voor de fans is Owusu stilaan onsterfelijk. De Ghanees - sinds kort voor het eerst international - blijft bescheiden. "Soms kan ik ook een zestienmeterspits zijn", lacht hij. "De bal botst en ik neem hem aan op mijn borst en zo komt hij net tussen mij en de keeper en moet ik hem er maar in koppen. Je moet op zo'n moment op de juiste plek staan. Dat is ook een kwaliteit. Ik werk hard en het is leuk als ik dan ook nog kan scoren. Zeker als die goal valt op een moment dat de match eigenlijk al gedaan is." (SJH)

