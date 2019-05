Exclusief voor abonnees "Op baseline kamperen, domineren en dropshot gebruiken" Het plan van coach Johansson 31 mei 2019

David Goffin speelde in de eerste twee rondes mogelijk zijn beste tennis van het seizoen. Coach Thomas Johansson wist waaraan dat lag. "Hij loopt met een glimlach rond sinds we in Parijs zijn aangekomen", zei de minzame Zweed. Rafael Nadal voelt zich hier evenwel mogelijk nog beter in zijn vel en dus zal de Luikenaar toch wel een uitzonderlijke prestatie moeten neerzetten wil hij iets rapen. "Dit wordt extreem moeilijk", wist Johansson. "Maar ik zat in de box van Robin Söderling toen die in 2009 van Rafa won en ik hoop erbij te zijn als David hem klopt." Wat is daar voor nodig? "David zal agressief moeten tennissen omdat de rally aangaan met Rafa dodelijk is", aldus Johansson. "Hij moet op de baseline kamperen, het gebeuren domineren en het dropshot gebruiken. Het goede is dat hij Rafa al geklopt heeft, hij weet hoe dat voelt, dat kunnen er niet veel zeggen. Maar niet veel jongens hebben dat hier gedaan. Dat is dus een klein probleem." Is het ergens jammer dat Goffin al in de derde ronde tegen de ultieme titelkanshebber moet? "Ja, maar ik prefereer toch om Rafa nu al te tegen te komen en niet in de halve finale, omdat die toppers meestal alleen maar beter worden op een toernooi. Nee, ik kijk wel uit naar de uitdaging, het wordt fun." (FDW)

