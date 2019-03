"Oostblokkers achter het stuur of je gaat failliet" Vlaamse transporteur 22 maart 2019

Sociale dumping blijft een groot probleem in de transportsector, bevestigt nu ook de federatie UPTR, die 2.200 bedrijven groepeert. "Alleen zien wij geen oplossing op Belgisch niveau. Dit is een zaak die Europa moet aanpakken", zegt secretaris-generaal Michaël Reul. Eén van de firma's die de vakbond BTB gisteren aanklaagde in z'n jongste 'Zwartboek', Deertrans uit Kruibeke, beweert intussen niets illegaals te doen. "We werken met buitenlandse chauffeurs, maar we sturen die ook vanuit Slovakije aan. Daar werkt personeel van ons", beweert manager Dirk De Mulder. "Met een vrachtwagen die je tot 70 km van je deur laat bollen, kan je nog Belgische bestuurders betalen, maar doe dat voor internationaal vervoer en je gaat failliet." Minister van Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) laat weten dat de pakkans gestegen is, omdat er meer inspecteurs in dienst zijn. "We hebben vorig jaar een recordbedrag van 275 miljoen euro geïnd." (SSB)

