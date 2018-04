"Oost-Vlaanderen verkoopt kazerne met 7,5 miljoen verlies aan projectontwikkelaar" 04 april 2018

De provincie Oost-Vlaanderen zal een deel van de Leopoldskazerne dat ze in 2013 kocht doorverkopen aan een projectontwikkelaar. De N-VA becijferde dat de provincie daar 7,5 miljoen euro verlies aan lijdt. Een cadeautje aan de projectontwikkelaar? Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld) ontkent. "We houden wel degelijk nog aanzienlijke stukken over", klinkt het. "Het gaat om een deel van de gebouwen, onder andere om een kinderopvang te maken en om de binnenkoer. Onder die binnenkoer komen een parkeergarage en nog meer lokalen. In totaal houden we 8.726 vierkante meter van de 17.000 vierkante meter die die blokken en de binnenkoer innemen. Het is ook niet zo dat die binnenkoer minder waard is dan het pand zelf. Dus neen, dit is zeker geen cadeautje voor de projectontwikkelaar." (EDG)

