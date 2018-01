'Oordopjes' redden hanen van doofheid door eigen gekraai 19 januari 2018

Een haan kan vlot tot 140 decibel produceren met zijn gekraai. Toch wordt hij er zelf niet doof van. Wetenschappers van de universiteiten van Antwerpen en Gent hebben nu ontdekt hoe dat komt. Hanen blijken hun oren - de ingang van hun gehoorgang zit goed verstopt achter dekveren - volledig te kunnen afsluiten. Als ze hun bek wijd openen, gaan hun externe gehoorkanalen automatisch dicht. Hanen hebben met andere woorden ingebouwde 'oordoppen'. Het onderzoek is ook relevant voor de mens. "In tegenstelling tot het menselijke oor heeft een hanenoor geen drie beentjes maar slechts één", zegt professor Joris Dirckx (UAntwerpen). "Met die wetenschap kunnen we aangepaste prothesen ontwikkelen voor mensen met gehoorproblemen." (DILA)

