Exclusief voor abonnees "Ook volgend academiejaar nog geen volle aula's op unief" 23 mei 2020

00u00 0

Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn van plan om volgend academiejaar een 'hybride model' toe te passen: een combinatie van afstandsonderwijs en contactmomenten, zo blijkt uit een rondvraag van 'De Standaard'. "Veiligheid staat voorop", zegt KU Leuven-rector Luc Sels. "Dat gaat van een planning voor onze 15 faculteiten tot foodtrucks. Soms waan ik me een festivalorganisator." Bij de Universiteit Antwerpen is het aantal studenten per vak bepalend. "Aula's met enkele honderden studenten zijn niet realistisch."