"Ook voetballers moeten stoppen voor het rood" Rijverbod 27 februari 2019

Profvoetballer Aristote Nkaka (22) heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij een rood licht negeerde. De feiten speelden zich op 15 mei vorig jaar af op een kruispunt in Oostende. Nkaka reed er even na 23 uur met zijn Ford Kuga door het rode licht, dat al 27 seconden op rood stond. Naast het rijverbod legde politierechter Peter Vandamme de voetballer ook een boete van 400 euro op, waarvan hij de helft effectief moet betalen. "Ook profvoetballers moeten stoppen voor het rode licht", sneerde hij. Kort na zijn overtreding werd Nkaka door Marc Coucke weggeplukt bij KV Oostende. RSC Anderlecht leende hem echter meteen weer uit aan KVO. (SDVO)

