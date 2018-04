"Ook Stybar kan winnen" 04 april 2018

De klassieke specialisten aan de start van de Scheldeprijs zijn op de vingers van één hand te tellen. Zdenek Stybar is van de partij, Edvald Boasson Hagen ook. Maar verder? "Nochtans is de nieuwe Scheldeprijs een koers op maat van dat soort renners", zegt Tom Steels. "Stybar wilde zelf graag meedoen - ik begrijp hem. Dit is geen slechte voorbereiding op Parijs-Roubaix. Op deze manier blijf je in een bepaald ritme. En met het nieuwe parcours krijgt hij ook een kans om te winnen. De nieuwe Scheldeprijs is een veel zwaardere wedstrijd dan de oude. Waaiers zijn een eerlijke vorm van koers: de sterksten zullen automatisch naar voor komen." (BA)