Exclusief voor abonnees "Ook Sanremo kan nog, maar veel geluk nodig" ROGER DE VLAEMINCK 15 april 2019

00u00

"Gilbert was gewoon de beste renner van het peloton. Sagan kwam zoals een heel jaar al tekort op het einde, en Van Aert heeft zijn inspanningen na zijn val moeten bekopen. En om de beste te zijn zoals Gilbert moet je ook getraind zijn. Dan kan je in de finale nog op die manier demarreren. Ik vind het fijn voor Philippe, hij heeft me altijd aangestaan als mens. In de cross kwam hij mij altijd goeiedag zeggen in de mobilhome. Hij is bekwaam om alle vijf Monumenten te winnen. Maar mocht hij 30 jaar zijn, zou dat beter zijn. Volgend jaar is hij er 37. Het kan nog lukken, maar hij zal veel geluk moeten hebben. Hij is niet rap genoeg om de sprint te winnen of hij moet alleen binnenkomen. Hij zal zich toch moeten haasten voor Milaan-Sanremo." (BF)

