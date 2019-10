Exclusief voor abonnees "Ook opvolger Baghdadi gedood" 30 oktober 2019

Na IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi is nu ook zijn vermoedelijke opvolger gedood. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump meegedeeld via Twitter. "Ik heb net bevestiging gekregen dat de eerste vervanger van Baghdadi uitgeschakeld is door Amerikaanse soldaten. Hij zou waarschijnlijk de toppositie hebben ingenomen. Nu is hij ook dood." Trump maakt geen verdere details bekend, ook niet over de identiteit van de uitgeschakelde IS'er. Het is dus niet duidelijk over wie hij het precies heeft. De Koerdische militie YPG meldde zondag al dat ook IS-woordvoerder Abu Al-Hassan Al-Mudjadjir is gedood. Hij gold als één van de belangrijkste figuren binnen de jihadistische organisatie. Het is niet uitgesloten dat Trump het over hem heeft. Op 14 november vindt in Washington een speciale top plaats van de brede internationale coalitie tegen IS. De buitenlandministers komen samen voor strategische gesprekken over de strijd tegen de terreurbeweging, zo heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, gezegd. Er zal onder andere worden gefocust op de recente ontwikkelingen in het noordoosten van Syrië.

