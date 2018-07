"Ook Napoli blijft optie" 31 juli 2018

In Witsels entourage wordt de interesse van de Borussen al een tijdje bevestigd, maar er wordt ook benadrukt dat er nog niets op papier staat. "Ook Napoli heeft zich trouwens gemeld", klinkt het. De Italiaanse werkgever van Dries Mertens polste al tijdens het WK in Rusland, maar werd toen gevraagd het einde van het toernooi af te wachten. Witsel zou in Napels de vervanger kunnen worden van Amadou Diawara, in beeld bij verschillende topclubs. Coach Ancelotti heeft het wel voor Witsel. Een jaar geleden, toen de Italiaan nog aan het roer stond bij Bayern München, informeerde hij bij toenmalig Tianjin-coach Cannavaro naar de beschikbaarheid van de Belg. Toen kreeg hij een njet. (AR/MGA)