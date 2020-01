Exclusief voor abonnees "Ook kinderen van Delphine hebben recht zich prins of prinses te noemen" 29 januari 2020

00u00 0

Anders dan eerder aangenomen mag Delphine Boël zich voortaan prinses noemen. Meer nog: ook haar kinderen krijgen het recht om zich prins of prinses te noemen. Dat zegt Frederik Swennen, hoogleraar familierecht aan de UAntwerpen, nadat koning Albert II maandag had erkend dat Delphine Boël zijn biologische dochter is. Vraag is evenwel of ze dat effectief willen. De regering-Michel wijzigde in 2015 het koninklijk besluit (KB) dat het verlenen van prinselijke titels regelt. Alleen nog de kinderen van de huidige koning Filip en zijn troonopvolgster, prinses Elisabeth, zouden zich zo kunnen noemen. Maar artikel 2 van het KB bepaalt een overgangsregeling voor de "kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II". Ook zij mogen volgens het KB de titel van prins of prinses van België voeren. Het voeren van de titel is een recht, merkt Swennen op. Volgens de grondwet creëert een adellijke titel bovendien geen voorrechten. Evenmin heeft het gevolgen voor de troonsopvolging, die via de grondwet wordt geregeld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis