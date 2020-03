Exclusief voor abonnees "Ook jeugd kan zich niet bewijzen" 26 maart 2020

Bij uitbreiding trekt het coronavirus natuurlijk een dikke streep door de rekening van het hele wielerpeloton. Wie zijn contract eind dit jaar ziet aflopen - 83 Belgen in totaal! - en zich in 2020 met het oog op verlenging of een transfer nog eens extra in de kijker hoopte te fietsen, komt bedrogen uit. Daarbij ook behoorlijk wat jeugd. Ex-prof Hans De Clercq krijgt als ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, de wielerkweekvijver van de Vlaamse overheid, jaar na jaar te maken met een in- en uitstroom van jong talent en kan de situatie dus zeer goed inschatten. "Ook voor die jongens zijn het moeilijke omstandigheden", klinkt het. "Ze weten dat, als ze bij ons iets tonen, ze daar doorgaans ook voor worden beloond. Maar dat kunnen ze nu niet. Tot 1 mei hebben we alvast alle wedstrijden van ons programma geschrapt. Zelf vrees ik dat we niet voor 1 juni aan koersen zullen toekomen." Neoprofs krijgen een contract voor twee jaar en zitten dus in principe 'safe'. "Van sommigen hebben we in die eerste competitieweken ook al wel gezien dat ze met een fiets kunnen rijden", aldus De Clercq. "Vervelender wordt het voor de laatstejaarsbeloften. U23-renners met wie we deze winter hebben gesproken maar die nipt uit de boot vielen, omdat we ze nog een extra groei-jaar aanraadden. Of het drietal coureurs dat we er absoluut bij wilden, maar zelf verkoos nog een jaar belofte te blijven." (JDK)

