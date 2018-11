"Ook ik kreeg te maken met grensoverschrijdend gedrag" Dina Tersago neemt het op voor vrouwen in Oost-Congo 27 november 2018

Mamas for Africa, een Belgische organisatie die vrouwen in Oost-Congo steunt in hun strijd tegen seksueel geweld en vrouwonvriendelijkheden, krijgt hulp van Dina Tersago. "Ook ik kreeg ooit te maken met grensoverschrijdend gedrag", geeft de ex-Miss België toe, al verduidelijkt ze dat dat niet te vergelijken valt met de gruwel in Oost-Congo. "Verkrachting is er hét oorlogswapen van de rondtrekkende milities. Daarbovenop komt nog het risico op verstoting door hun echtgenoot."

