"Ook ik heb genoten van hem" Ruiz 12 juni 2018

Bryan Ruiz, ex-Gentenaar en doelpuntenmaker bij Costa Rica, had achteraf ook mooie woorden voor tegenstander België en vooral voor draaischijf Eden Hazard. "België heeft een erg sterke ploeg, met ongelofelijke individuele kwaliteiten. Hazard? Hij brak alles open en speelde goed tussen de lijnen, waardoor hij het onze middenvelders én verdedigers moeilijk maakte. Dat leverde enorm veel kansen op. Als tegenstander is dat lastig, maar toch kan je van zulke spelers toch ook een beetje genieten." Over de mogelijkheden van de Rode Duivels in Rusland was Ruiz duidelijk. "De kwaliteit is er en de ervaring ook. België weet hoe het met druk moeten omgaan. Ik ben zeker dat ze naar de tweede ronde gaan en volgens mij kunnen ze nog veel verder komen." (DPB/PJC)

