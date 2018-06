"Ook BOB nodig achter de barbecue" 1 op 4 drinkt en bakt 04 juni 2018

We kiezen een BOB als we rijden, maar dat zouden we ook moeten doen als we de barbecue aansteken. Dat zegt Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden. Belgen lopen tijdens het barbecueën immers nog veel te vaak brandwonden op. Dat hoeft niet te verwonderen: ongeveer een kwart van wie aan een gloeiend heet vuur staat te bakken, combineert dat met een glas alcohol. Meestal zelfs drie tot vijf glazen. Dat zorgt er niet alleen voor dat de dienstdoende bakker zijn scherpte verliest, ook morsen is gevaarlijk. De minste druppel alcohol kan al een steekvlam veroorzaken. Omdat er ook veel fouten gebeuren bij het aansteken, lanceert Oscare nu een sensbiliseringscampagne over veilig barbecueën.

