"Ook Bayern volgt Thorgan Hazard" 14 december 2018

Aan interesse geen gebrek. Volgens Kicker staat Thorgan Hazard (25) nu ook op de radar van Bayern München. De Rode Duivel is hot na een sterke seizoenstart. Ook Borussia Dortmund volgt zijn situatie op. Hij is een voorname kandidaat als vervanger van Christian Pulisic, die straks wellicht naar Chelsea trekt. Hazard zelf wacht nog even af. Hij zit volgend jaar met Gladbach samen om te praten over een eventuele contractverlenging. Zijn overeenkomst loopt over 18 maanden af. (KTH)