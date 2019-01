"Onzin dat piste-Pierret niet werd onderzocht" Speurders na onthulling 'Cold Case' 30 januari 2019

De bewering dat de piste-Claudy Pierret in de moord op Sally Van Hecke nooit ernstig is onderzocht, wordt in speurderskringen afgedaan als "klinkklare onzin". "De speurders hebben 8 jaar actief naar de dader gezocht en meer dan 800 tips nagetrokken. Daarbij zijn 30 onderzoeken in Nederland en Duitsland uitgevoerd", zegt het Antwerpse parket. Dat laat alle onopgeloste moordzaken uit de jaren 90 herbekijken door forensisch deskundige Karolien Van Dijck. Zij beheerst de nieuwe technieken in DNA-onderzoek en werkt daarvoor samen met een Nederlands laboratorium. Kristof Aerts van het parket: "Dat DNA-onderzoek heeft vorig jaar een eerste keer succes gehad, toen de moordverdachte van Ariane Mazijn na 26 jaar werd opgepakt. We proberen zo ook een doorbraak te forceren in de moord op Sally Van Hecke en in een tiental andere zaken, zoals de moorden op Tania Van Kerckhoven (1998) en op Christel De Jongh (1999)." Het parket heeft in afwachting van het DNA-resultaat in de zaak-Van Hecke nieuwe getuigen ondervraagd en huiszoekingen uitgevoerd. Komt het DNA overeen met een verdachte, bijvoorbeeld Pierret, dan kunnen de speurders zich verder op hem concentreren. De verdachte zit dan wel in een zetel, want door de tv-documentaire 'Cold Case' kent hij op voorhand alle details van het onderzoek. Hij kan het tv-programma ook opwerpen als een procedurefout tijdens een eventueel proces. (PLA)

