Exclusief voor abonnees "Onze mondmaskers zijn 8 keer duurder geworden" Tandarts Frederik Ardenois 22 juni 2020

"Die 20 euro compensatie is zeker gerechtvaardigd", stelt tandarts Frederik Ardenois. "Vooral het aspect tijd tikt door: na iedere patiënt gaat mijn behandelingsruimte een tijdlang in 'quarantaine' - om te verluchten, en alle verspreide 'microdruppels' te laten neerslaan." Bij zowat elke patiënt worden aerosols gecreëerd, een nevel die ontstaat bij heel wat boor- en reinigingsinstrumenten waarbij water en lucht te pas komen, klinkt de uitleg. "Pas nadat alle microdruppels zijn neergeslagen, wat tot een uur kan duren, kan de volledige ruimte worden gedesinfecteerd. Dat gebeurt ook met meer aandacht dan voorheen. Het maakt dat we minder patiënten behandelen dan vroeger - maximaal nog 70%."

